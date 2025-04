In cimitero un’area riservata allo spargimento delle ceneri 

A San Sperate è stato aggiornato il regolamento comunale dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria. via libera, all'unanimità, in Consiglio. Tra le novità più importanti l'inserimento di un'area dedicata allo spargimento delle ceneri dei defunti.

A dare qualche spiegazione in più è la consigliera Stefania Spiga, della minoranza, componente della commissione regolamenti dove, con la maggioranza, si è lavorato sulle modifiche: «È stato inserito in planimetria uno spazio dedicato allo spargimento delle ceneri, in modo che si possa fare finalmente anche a San Sperate».

Inserito anche un emendamento della Giunta a proposito dell'ingombro delle urne cinerarie: «Ora è consentito il massimo ingombro», prosegue Spiga. «Inoltre è stata regolamentata anche la possibilità di tenere a casa le ceneri, in linea con quanto deciso dalla Regione».

Poi si parla di pubblicità: era già vietata, «ma ora lo sono, esplicitamente, anche le targhette», sottolinea la consigliera.

E ancora: sono state meglio disciplinate le decorazioni dei loculi. “Balconcini” simili a quelli crollati in passato ora saranno vietati. «È stata anche normata la sospensione temporanea di autorizzazioni in caso di emergenza», aggiunge la consigliera.

Novità anche sulla rinuncia ai loculi: «Se avviene entro i tre mesi si può essere rimborsati dell'80 per cento, se entro due anni, il rimborso è del 50 per cento».