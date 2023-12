In cimitero una lapide in memoria delle vittime del Covid 

Commozione, occhi lucidi, perdite e nostalgie che si sciolgono in uno scrosciante applauso.

Queste le emozioni vissute ieri pomeriggio nel cimitero di Sestu dove è stata scoperta una targa in ricordo di tutte le persone morte durante la pandemia di Covid, e che non hanno potuto ricevere il conforto dei propri cari.

La cerimonia

«Un ricordo di quei cupi avvenimenti, un risarcimento degli affetti negati», così dice la targa scoperta dalla sindaca Paola Secci.

Con lei alla cerimonia il neo parroco di San Giorgio Martire, don Sergio Manunza che ha benedetto la lapide, e i componenti delle forze dell’ordine e delle associazioni di soccorso e volontariato. «Questa cerimonia è un atto dovuto a tutti noi come comunità. La constatazione di come tutti insieme e con grande spirito di servizio abbiamo superato il periodo più buio della nostra comunità, e i nostri cari defunti sono con noi nel ricordo. Un modo per capire, anche tra molti anni, cosa è stato questo periodo difficile».

I riconoscimenti

Poi un momento importante della cerimonia quando la prima cittadina ha consegnato un attestato a tanti cittadini che si sono impegnati in quel periodo così difficile: volontari del soccorso, Avis, poliziotti, barracelli, medici, dipendenti dell’ufficio tecnico comunale che hanno curato l’hub vaccinale: «Tutti quelli che hanno dedicato il loro impegno in un momento così difficile».

Premiata anche la Pro Loco sestese, dove dieci volontarie hanno costruito ben ottomila mascherine in quei giorni quasi introvabili, rifornendo forze dell’ordine e persone fragili: «Realizzare una protezione ci ha reso orgogliosi, e abbiamo ancora questo piccolo primato», ricorda il presidente della Pro Loco Mario Ziulu. Del resto Sestu ha pagato un tributo importante in quel periodo terribile di lockdown e mascherine, restando uno dei Comuni sardi con più contagi e purtroppo anche tante vittime.

La commozione

Tra i presenti anche i parenti ed amici di persone morte di covid che non hanno mai dimenticato questo momento difficile: «Io ho perso una persona cara», racconta Roberta Recchia: «è davvero difficile elaborare il lutto in certe situazioni di impotenza. Il suo corpo privato della dignità perché considerato un rifiuto, l'ultimo bacio negato a una mamma, l'abito per l'ultimo viaggio rimasto nell'armadio, sono ferite che nessuna parola può lenire appieno», si sfoga.

RIPRODUZIONE RISERVATA