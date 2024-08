In cimitero si faranno altre 38 tombe 

I posti per la sepoltura a terra di Barumini sono quasi terminati e per questo ne verranno realizzati altri 38 nella parte a nord est del cimitero comunale. Con il progetto esecutivo già approvato, l’ampliamento sarà possibile grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione da 30mila euro, a cui si sommano ulteriori 9.312 euro come cofinanziamento da fondi comunali. Ora gli uffici disporranno le procedure per l’affidamento dei lavori.

L’intervento consisterà nella costruzione di altre due file di otto tombe a terra ciascuna, che si affiancheranno a quelle già esistenti. Di queste tombe, ce ne saranno sei che potranno ospitare tre salme ciascuna, mentre le restanti potranno contenere due posti ciascuna.

Le tombe che saranno aggiunte sono della stessa tipologia di quelle presenti nel cimitero: tombe a terra ipogeiche con apertura superiore.

Prima di procedere con la posa, è previsto uno scavo e un livellamento del terreno e la posa di uno spessore di ghiaietto di cinque centimetri per poi effettuare il posizionamento dei prefabbricati e la sigillatura di tutte le giunzioni con idonei sigillanti in base alla normativa in materia sanitaria. (g. g. s.)

