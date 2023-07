In cimitero salme e feretri prima del calar della sera 

Funerali a tarda sera? Forse si dovrà anticipare: se la celebrazione viene fissata a fine serata, il rischio è che fra funzione religiosa, tumulazione e condoglianze si finisca quando ormai è buio e, dal momento che il cimitero è privo di illuminazione, potrebbero crearsi situazioni di rischio per l’incolumità delle persone. Così la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta ha adottato un’ordinanza che disciplina «gli orari di ricevimento delle salme e urne cinerarie per adeguarli alle esigenze generali dell’utenza e agli orari di apertura al pubblico del cimitero, per evitare incresciose situazioni di disagio per i familiari dei defunti e per gli operatori». La sindaca ha ribadito che l’ordinanza è nata «pensando all’incolumità delle persone – ha detto - la tumulazione e il ricevimento delle condoglianze dovranno avvenire prima che cali il buio visto che in cimitero non c’è illuminazione». Nel provvedimento si chiarisce che le salme (o le urne cinerarie) devono arrivare all’ingresso del cimitero al massimo un’ora prima della chiusura: entro le 19 dal 1 aprile al 20 ottobre, entro le 17 dal 20 ottobre al 31 marzo. «In caso di particolari urgenze o condizioni meteorologiche avverse in cui nel cimitero non vi sia più presente la luce solare, la tumulazione sarà effettuata il giorno seguente l’arrivo del feretro per consentire che possa operare in totale sicurezza. Per la sosta si potrà utilizzare la cappella del cimitero».

