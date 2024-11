In cimitero l’omaggio ai caduti 

Ieri, giornata dedicata al ricordo dei defunti, nel cimitero di Sa ’e Manca si è svolta una cerimonia commemorativa interforze che ha riunito tutte le autorità militari. È stata l’occasione per rendere omaggio ai caduti con la deposizione di una corona davanti alla bandiera tricolore. Tanti nuoresi hanno seguito la cerimonia in una giornata che, come sempre, ha registrato un intenso pellegrinaggio verso il camposanto, diventato in questi giorni un giardino fiorito.

Un altro appuntamento molto sentito è in programma il 4 novembre, in occasione della giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate.

In questo caso la cerimonia avrà luogo nella piazza Vittorio Emanuele, al centro della città, che ospiterà la tradizionale celebrazione commemorativa che intende onorare il sacrificio di coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento delle loro funzioni militari.

L’evento, coordinato dalla Prefettura, si svolgerà alla presenza delle massime autorità civili e militari nel piazzale antistante la sede del comando provinciale della Guardia di finanza.

Avrà inizio alle ore 12 con la solenne cerimonia dell’alzabandiera, cui seguiranno la resa degli onori ai caduti da parte di un picchetto interforze e la lettura dei messaggi istituzionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA