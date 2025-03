In cimitero le vecchie panchine del Poetto 

Le panchine del Poetto in cimitero. Sono arrivate ieri insieme alle fioriere nel camposanto di via Marconi, dopo che erano state rimosse dal lungomare al centro dell’intervento di riqualificazione.

E così anziché finire chiuse in cantiere sono state riciclate e serviranno per consentire agli anziani e agli altri parenti in visita ai cari defunti di sedersi a riposare o anche a stare un po’ all’ombra nelle calde mattine d’estate.

Le sedute del Poetto vanno ad aggiungersi alle altre panchine che erano già state sistemate in precedenza nei corridoi verso l’ingresso in via San Francesco. E non è l’unica novità. Lunedì cominceranno anche i lavori per il rifacimento dell’impianto di irrigazione e dei camminamenti, nel corridoio a partire dall’ingresso principale. Altri sono già stati completati in alcuni tratti. Nella parte nuova poi sono già stati sistemati nuovi rubinetti per consentire ai visitatori di mettere l’acqua nei vasi. Si tratta di rubinetti moderni e in stile che non si erano mai visti in camposanto.

Tutti gli interventi sono inseriti nel progetto generale di sistemazione del cimitero che ha visto anche nei mesi scorsi il rifacimento della rotatoria dove si trovano i loculi, la piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione di un murale raffigurante una grande croce sulla facciata del rondò.

RIPRODUZIONE RISERVATA