«In cimitero: disservizi e ostacoIi» 

C’è un settore del cimitero di Carbonia, dietro la chiesa, in cui per portare un fiore a un proprio caro occorre essere scalatori equilibristi. È così da decenni ma stavolta c’è chi insorge (la questione finirà pure in Consiglio comunale) in virtù delle proteste di chi non ne può più di questa situazione. In particolare anziani e disabili: «Una vergogna – accusa Bernardo Casu, 78 anni – mia moglie si trova al quarto piano della seconda rampa, non riesco nemmeno a raggiungere la lapide con la mano e di arrampicarmi sulla scala in ferro traballante non ci penso proprio». Di fatto, le salme della quarta fila del primo piano è come se fossero all’ottavo. «Bisogna essere degli equilibristi in perfetta salute - accusa Piero Cogoni, 58 enne che ha perso la moglie di recente – non è possibile sottoporre anziani e disabili a questo supplizio se desiderano portare un fiore a un proprio caro: c’è chi ci rinuncia>. Il problema finirà all’attenzione del Consiglio con un'interrogazione del consigliere di maggioranza Diego Fronterrè. (a. s.)

