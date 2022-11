In cimitero col cane, la novità piace a tutti 

Lucia Spano l'ha saputo due domeniche fa, mentre andava a trovare il fratello: «Ho visto un foglio bianco affisso sul cancello. Non credevo ai miei occhi. Ho un bastardino, Freddy, ereditato da mio fratello. Erano molto affezionati l’uno all’altro. Due giorni dopo aver visto l’ordinanza, ho portato Freddy con me e appena ci siamo fermati davanti alla lapide di mio fratello, ha abbaiato scodinzolando per aver visto il suo ex padrone. È stata un’emozione bellissima». Roberta Angius invece l’ha saputo dall’Unione Sarda: «Ho letto l’articolo, mi sono detta: finalmente. La prossima volta che andrò in cimitero, sistemerò bene il guinzaglio di Ettore, il mio labrador, e verrà con me a portare i fiori a mio nonno. Farà piacere al cane e a mio nonno».

Cani a spasso in cimitero col padrone? L’ordinanza che da qualche giorno consente l’ingresso, purché al guinzaglio, agli amici a quattro zampe di qualsiasi taglia apre il dibattito a Monserrato tra favorevoli (la grande maggioranza) e contrari.

I visitatori del camposanto che hanno animali domestici non aspettavano altro e infatti ne hanno subito approfittato. «Ne stiamo vedendo parecchi, i padroni rispettano le regole tenendoli al guinzaglio, facendo sì che non sporchino le lapidi, raccogliendo le deiezioni e pulendo con acqua dove urinano – conferma un’impiegata comunale dell’ufficio servizi cimiteriali all’ingresso principale in via Giulio Cesare – prima facevamo entrare quelli di taglia piccola purché tenuti in braccio, mentre quelli di taglia media e grande rimanevano all’ingresso sotto nostra custodia».

Chi festeggia

Lucia Spano l'ha saputo due domeniche fa, mentre andava a trovare il fratello: «Ho visto un foglio bianco affisso sul cancello. Non credevo ai miei occhi. Ho un bastardino, Freddy, ereditato da mio fratello. Erano molto affezionati l’uno all’altro. Due giorni dopo aver visto l’ordinanza, ho portato Freddy con me e appena ci siamo fermati davanti alla lapide di mio fratello, ha abbaiato scodinzolando per aver visto il suo ex padrone. È stata un’emozione bellissima». Roberta Angius invece l’ha saputo dall’Unione Sarda: «Ho letto l’articolo, mi sono detta: finalmente. La prossima volta che andrò in cimitero, sistemerò bene il guinzaglio di Ettore, il mio labrador, e verrà con me a portare i fiori a mio nonno. Farà piacere al cane e a mio nonno».

Gianluca Zedda non ha cani né gatti, ma apprezza la decisione dell’assessorato al Benessere animale: «Penso agli anziani ai quali i cani fanno tanta compagnia, soprattutto dopo essere rimasti soli a causa della morte della moglie o del marito. Mi sono venute le lacrime agli occhi vedendo un signore pregare sulla tomba della moglie con il suo bassotto vicino».

I contrari

Angelo Usai invece è tra le poche voci contrarie: «La domenica mattina vado a trovare mia mamma. Premetto che amo i cani, ma non mi fido dei padroni. Si sa che alcuni non rispettano le regole di civiltà e come non lo fanno per strada, potrebbero non farlo in cimitero. E se quando non ci sono, qualche padrone fa fare pipì al proprio cane nella lapide di mia madre? Se dovessi vedere con i miei occhi un episodio simile anche su un’altra tomba, litigherei. Sarebbe stato meglio continuare come prima». Ma dal Comune assicurano che i controlli sono rigorosi e finora nessuno ha sgarrato.

L’assessora

«Lo dovevamo ai tanti cittadini che appena mi sono insediata mi hanno mandato un sacco di richieste in questo senso – dice l’assessora al Benessere animale Paola Piroddi –. Stiamo seriamente valutando con il sindaco la possibilità di seppellire le ceneri dei cani o dei gatti a fianco al padrone, se questo ne farà richiesta scritta». Anche i gatti possono entrare in cimitero, purché dentro un trasportino. Però finora non se ne sono visti, dice l’impiegata.

La minoranza consiliare è d’accordo con l’ordinanza: «È un bel gesto», commenta Maria Antonietta Vacca. Dello stesso avviso anche Ivano Argiolas. «Sono d'accordo, ma non ci sarebbe dovuto essere bisogno di un’ordinanza», dice Andrea Zucca. Di scelta di civiltà parla Caterina Argiolas: «Trovo vi sia empatia e avvicinamento alle esigenze emotive dei cittadini».

