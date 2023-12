In cimitero cento nuovi loculi ma poi non resta altro spazio 

Ottantamila euro per lavori di manutenzione e ampliamento del cimitero. Questo è quanto previsto nel bilancio approvato qualche giorno fa dall'amministrazione comunale. Si tratta di fondi regionali disponibili da subito che verranno impiegati dopo le festività natalizie.

L'intervento complessivo è abbastanza articolato e verrà diviso in più fasi. A gennaio è prevista la realizzazione di una fila aggiuntiva di loculi, la quarta, nei colombari che oggi ne hanno tre. «Così avremo circa cento posti in più - spiega la sindaca Monica Cadeddu - ma poi lo spazio interno disponibile sarà praticamente terminato. Nei prossimi mesi valuteremo con attenzione come ampliare il camposanto».

Lo sviluppo futuro di ogni cimitero è analizzato e pianificato attraverso uno studio specifico, che considera svariati parametri tra i quali andamento medio della mortalità, valutazione della struttura esistente, possibili razionalizzazioni o eventuali aree di espansione.

Nel caso di Decimomannu l'ipotesi attuale prevede l’ampliamento della superficie cimiteriale di circa il 25 per cento e l’allestimento di una zona parcheggio.

L’ampliamento interesserà una superficie di circa 1600 metri quadrati, dove verranno realizzati sette nuovi colombari. Nella nuova area ci saranno zone dedicate all’inumazione e alla tumulazione delle salme di altri culti e alla fossa comune.

Successivamente saranno realizzati parcheggi e spazi verdi. (c. m.)

