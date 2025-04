In cimitero avviati i lavori per realizzare 80 loculi 

A Macomer nel nuovo cimitero di Serbagusa si procede verso il completamento del secondo lotto. Sono in fase di realizzazione 80 loculi. Si completerà anche il portico antistante la nuova cappella e la prospiciente camera mortuaria. Lavori importanti con un importo complessivo di 205 mila euro. In questa fase si procederà con la realizzazione di due batterie di loculi dei quali è già stata eseguita la fondazione. Si sommano agli altri 80, realizzati nell’agosto scorso. Il blocco che ospiterà i nuovi loculi prefabbricati verrà posizionato nel lato ovest dell’area cimiteriale in corrispondenza dell’accesso laterale alla struttura. È prevista, in particolare, la finitura completa delle pavimentazioni del porticato in marmo bianco di Orosei, materiale lapideo che attribuisce al percorso un carattere di sacralità e monumentalità, oltre ad alta resa estetica e bassa necessità di manutenzione. Verranno realizzate le pavimentazioni esterne dei percorsi pedonali che collegano i due campi. Sempre in marmo bianco di Orosei saranno realizzate le quattro sedute in muratura che il progetto originario prevedeva sorgessero al di sotto del portico, di fronte alla cappella cimiteriale, in una posizione coperta e di conseguenza protetta dagli agenti atmosferici. (f. o.)

