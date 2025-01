In cimitero 72 nuovi loculi: investiti in totale 120 mila euro 

A Villaspeciosa si stanno completando i lavori per i nuovi loculi del cimitero di via Cagliari. In tutto sono stati realizzati altri 72 spazi per i defunti. Con i soldi comunali si faranno altri lavori: manutenere il pergolato e tutto il lastricato in pietra della nuova area dei loculi. Tra gli obiettivi del Comune anche l’illuminazione della cappella all’aperto, il ripristino di una fontana all’interno del cimitero e l’intera manutenzione del muro perimetrale (dove alcuni lavori sono già stati completati).

«Negli ultimi mesi, con questi interventi abbiamo una visione di cinque anni per i loculi disponibili secondo i dati sulla mortalità statistica a Villaspeciosa», dice il sindaco Gianluca Melis. «Andiamo ad avere oltre centoventi loculi disponibili, tenendo conto che in paese ci sono in media circa 20 defunti all’anno (nel 2024 un totale di 17 morti), soltanto nell’anno del Covid c’è stato un aumento di questi dati a 32 defunti». Finora sono stati fatti 54 loculi e ne saranno sistemati altri 18. «In tutto - continua Melis -sono stati spesi 90 mila euro (di cui 70 mila da fondi regionali e 20 mila dal Comune) e altri 30 mila i fondi comunali da spendere, per un totale di 120 mila euro».

Con questo intervento il Comune ha a disposizione per un po' di anni il numero necessario di loculi per il paese. Inoltre il cimitero essendo stato ampliato qualche anno fa, ha altri spazi per poter costruire altri loculi nei prossimi anni.

