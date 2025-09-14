In cimitero 51 loculi nuovi di zecca 

Novanta loculi ad apertura frontale, 51 nel nuovo ampliamento che sorgerà a ovest del compendio cimiteriale, 23 tombe doppie a terra prefabbricate, per un totale di 46 loculi a terra. Sono i numeri dell’intervento di ampliamento del camposanto di viale Santa Chiara. Il progetto, che integra quello generale del 2009, prevede anche la piantumazione di alberi ed essenze arboree e la realizzazione di arredi e punti idrici di servizio. Elementi utili a creare uno spazio adeguato e accogliente da dedicare alle future sepolture. «L’opera - spiegano dal palazzo di via Garibaldi - è finalizzata alla dotazione di tombe a terra per sopperire alla carenza cronica di loculi e completare gli interventi previsti nel progetto generale». Nell’anno in corso si sta procedendo a realizzare due stralci che prevedono costruzione delle mura di cinta e parte delle opere per la posa di nuovi loculi. Nel corso del tempo, l’amministrazione comunale, attraverso diversi finanziamenti, ha provveduto a realizzare alcuni interventi con singoli stralci esecutivi. Il quadro economico annuncia lavori per 200mila euro, risorse di cui il Comune è in possesso solo parzialmente e che dunque richiede un supplemento finanziario extra: le ulteriori somme necessarie verranno richieste alla Regione. Al netto della procedura di finanziamento, è imminente l’inaugurazione della prima parte dell’intervento: secondo il cronoprogramma l’avvio è previsto il 6 ottobre. Se i tempi verranno rispettati, il lavoro dovrebbe concludersi a gennaio 2026. (ro. se.)

