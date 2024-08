In cima al Monte nuova vita per un locale chiuso da tempo 

Il monte Ortobene ha una nuova attività dopo vari tentativi di apertura e decenni di chiusura. Il giovane imprenditore Louis Porcheri ha deciso di investire con “Pappas experience” in cima al Monte dando una nuova vita a quel locale storico conosciuto come ristorante “Su Redentore”. Ieri sera l0inaugurazione tra la gioia degli imprenditori vicini e dei cittadini. Il locale era chiuso da tempo e conserva il ricordo di tanti nuoresi che lì hanno trascorso le vacanze estive. I passaggi di proprietà sono stati vari, da quello per uso privato a quello di imprenditori che hanno tentato più volte di tenerlo vivo, anche e solo per offrire un servizio stagionale. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA