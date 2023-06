In chiesa visite guidate a pagamento 

La diocesi di Iglesias apre ai turisti i portali dei monumenti nella sua sede vescovile: cattedrale, quattro chiese e il Museo diocesano. L’accordo è stato presentato ieri nel palazzo vescovile: è una convenzione fra Diocesi e Comune che divide a metà oneri e onori. «È sperimentale – chiarisce sindaco Mauro Usai – rispetterà funzioni e luoghi di culto. Durerà cinque mesi: sarà utile per calibrare tutto e continuare. Si potranno visitare cattedrale Santa Chiara, Madonna delle Grazie, Purissima, San Francesco e San Domenico. Sarà visitabile anche il campanile della cattedrale. L’Itinerario comprende anche la visita al Museo diocesano».

Le guide turistiche

L’attuale patto che, il Municipio non ha presentato in Consiglio comunale, segue a quello sfumato nel 2019: era stato annunciato dall’amministrazione Usai anche prima di essere «nelle conoscenze – rilevava una nota della Curia – della diocesi stessa». Fra le controversie c’era la gestione delle guide turistiche per la particolare sensibilità richiesta dai luoghi di culto. Ora sono quelle dell’Ufficio turistico comunale. «Le guide – spiega il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico e vescovo emerito di Iglesias – sono state preparate in passato dalla facoltà teologica di Cagliari che ha curato una serie di convegni e a breve terrà altri incontri».

Itinerari e biglietti

L’itinerario parte stamattina, il biglietto costerà 10 euro. Come per i siti minerari, è prenotabile di persona in municipio, all’Infopoint ufficiale di Iglesias, o dal web su “www.iglesiasturismo.it”. «Il ricavato – precisa il sindaco Mauro Usai – verrà diviso al 50 per cento fra diocesi e Comune. Non è un fatto economico, quanto la possibilità per i giovani di trovare occupazione vicino alla loro casa». La Sardegna, a fine degli anni 90, è stata apripista nazionale degli accordi per la fruizione dei beni ecclesiastici con quello promosso dall’allora assessore regionale al Turismo Roberto Frongia alla Conferenza episcopale sarda. «La chiesa di San Domenico – specifica don Carlo Cani, direttore diocesano dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici – fa parte del progetto 100 chiese ed è possibile chiuda per i lavori.

La cittadinanza

Il Comune ha offerto la cittadinanza onoraria al cardinale Miglio. «Per me – spiega – è incredibile, questa sorpresa fa il paio con l’annuncio inaspettato del cardinalato che ho ricevuto dal papa e questa è anche più familiare».

