In chiesa concerto degli allievi del liceo musicale di Nuoro 

Orotelli è sempre più sensibile alle iniziative musicali. Dopo gli eventi dei mesi scorsi su musica classica, tradizionale e non solo, il 10 novembre alle 18 nella chiesa di san Giovanni Battista, il paese accoglierà l’orchestra e il coro del liceo musicale Sebastiano Satta di Nuoro, composto da circa 50 allievi, diretti dai professori Marino Ferraro e Alessandro Catte. L’evento è presentato, per la prima volta nel paese, dall’associazione culturale Festina Lente in collaborazione con il liceo musicale nuorese. I giovani musicisti si esibiranno in concerto tra repertori di musica classica, brani che hanno segnato la storia del rock e colonne sonore di film classici. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA