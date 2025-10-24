VaiOnline
In cella tre giovani
25 ottobre 2025 alle 00:32

In chat i video degli abusi su una 12enne 

L’Aquila . Una storia di abusi sessuali e ricatti ai danni di una 12enne durata quasi due anni, con i video delle violenze postati su gruppi di WhatsApp dopo che l’adolescente aveva trovato la forza di denunciare i suoi aguzzini, un 18enne e due minorenni, finiti ora in carcere dopo alcuni mesi di indagini. I tre, rintracciati nelle loro case, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, atti persecutori e produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Un’indagine avviata a fine agosto, quando la 12enne ha chiesto aiuto al “114-emergenza infanzia”, raccontando di essere stata costretta a subire abusi, anche di gruppo, con minacce di morte e di divulgare un video che la ritraeva. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità, analizzando le chat e i gruppi WhatsApp dove sono rimbalzati i video. Le immagini sarebbero state ripostate e condivise da adolescenti con commenti, ingiurie e insulti.

