In Champions League brilla la stella di Podda 

La Champions League di calcio a 5 parla sardo. Dopo una strabiliante stagione 23/24 con la Meta Catania, coronata dalla vittoria dello Scudetto di Serie A, Michele Podda continua ad incantare tutti gli appassionati di futsal. Sempre assieme alla formazione etnea, Podda può aggiungere al suo curriculum calcistico anche la partecipazione ad una delle competizioni internazionali più prestigiose dell'ambiente del calcio a 5.

Il giovane di Villaspeciosa ha già dato il via al suo percorso europeo. La stellina sarda sta brillando in giro per l'Europa a suon di marcature e ottime prestazioni. A fine agosto, prima dell'inizio del nuovo campionato, Podda e compagni sono volati in Danimarca per il Preliminary Round contro Europa FC, Utleira e Hjørring FK, collezionando tre vittorie su tre, il passaggio del turno al Main Round e mettendo a referto cinque reti. E proprio nel Main Round, disputatosi al PalaCatania di Catania, il talento villaspeciosese ha messo ancora una volta in mostra tutte le sue grandi qualità da calcettista. Nei tre match di fine ottobre, che hanno visto la squadra siciliana affrontare FC Differdange 03, Diamant e Kauno Zalgiris, sono state altre tre le vittorie conquistate, il pass per l'Élite Round e la firma su altre cinque reti.

Il turno che si andrà a giocare in Spagna tra la fine del mese e i primi di dicembre sarà ancora più complicato dei precedenti, ma Podda e soci sono pronti per portare in alto a livello sportivo l'Italia e, nel piccolo, anche la Sardegna.

