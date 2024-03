In cerca di verità e riscatto per combattere le avversità 

Si sta male per poi ricominciare a vivere: lo scrive l'autore del romanzo “Un giorno così quasi per caso”, pubblicato da Bolis Edizioni. Osvaldo Calzolaio, alla sua prima opera romanzata, sceglie una strada tortuosa, a tratti impervia, nella narrazione di temi sociali che rischiano di frenare ogni passo verso il futuro. Il lettore si immerge in una incessante ricerca di verità e riscatto dinanzi pesanti avversità nel mondo del lavoro, della fede, del confronto con le istituzioni, delle relazioni umane. Pagina dopo pagina si riconosce una urgenza di dare un senso agli accadimenti così che tutto lo stordimento dei loro faticosi effetti sia comprensibile a mente e cuore.

Clara e Luca accompagnano chi legge in un percorso di vita tanto complicata quanto imprevedibile. L’inaspettato arriva con la piccola Sofia, un fiore sciupato dai gesti umani talvolta miserabili, e per lei si fa strada la ricerca di giustizia.

La trama si snoda tra più vite, in un flusso narrativo scorrevole. Si legge in un fiato la vicenda di Clara e Luca, i due apprendisti genitori di Sofia. Si (ri)generano tutti a vicenda, respirando all'unisono per superare quelle prove che il ticchettio del tempo presenta. Sofia matura e scopre i suoi talenti, insieme a lei i suoi genitori di anima e la sua allegra compagnia fatta di persone che si scelgono e con cui ci si unisce nelle avversità. Ci si nutre di speranza e di consapevolezza con una lettura che mai indietreggia davanti alla messa in scena della verità. E se la madre di pancia di Sofia, tantomeno suo padre naturale, hanno mai desiderato davvero quella bimba, poco importa perché ogni sbaglio nasconde un disegno che tratteggia la soluzione migliore. (Federica Abozzi)