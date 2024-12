In cerca di legna contro freddo e povertà 

In tanti la raccolgono perché non possono permettersi un impianto di riscaldamento, altri perché non rinunciano al calore e alla magia del caminetto nelle fredde giornate invernali pur avendo in casa condizionatori, stufe e termosifoni. C’è anche chi ruba la legna da ardere nelle terre pubbliche, soprattutto quando le temperature iniziano ad abbassarsi. Di sicuro ci sono tantissimi sardi che ogni anno cercano il legnatico nei boschi comunali. Un fenomeno molto diffuso in tutta l’isola, non solo nelle zone montane ma anche in contesti urbani.

Riscaldamento e cucina

«Sono tantissimi i cittadini che chiedono di raccogliere la legna nei terreni comunali – afferma Silvia Sorgia, assessore all’Ambiente del Comune di Capoterra – si tratta solitamente di persone che vivono nel centro storico. Spesso non hanno riscaldamento, ma stufe che vengono utilizzate anche per la cottura dei cibi. Ci sono anche tanti giovani che non potendo spendere preferiscono raccogliere arbusti e tronchi secchi nei terreni comunali. Ora stiamo lavorando al nuovo bando per effettuare dei tagli di alberi nell’area di Rio San Girolamo e in altre zone del territorio comunale». A Vallermosa sono invece i pensionati a usufruire del legnatico. «Molti anziani – sottolinea il sindaco Francesco Spiga – non hanno le risorse economiche per acquistare la legna. Spesso si rivolgono al Comune. Conosco molte persone che non possono permettersi un impianto di riscaldamento. Per ottenere la legna basta fare una richiesta e aspettare l’autorizzazione».

Legna e asini

A Seulo (769 abitanti) duecento famiglie chiedono al Comune di poter raccogliere la legna nelle terre pubbliche. «C’è una graduatoria – spiega il sindaco Enrico Murgia – se un cittadino la raccoglie quest’anno scala di posizione per fare spazio chi lo segue nell’elenco. Cosi a turno tutti riescono ad approvvigionarsi. La legna rappresenta una risorsa molto importante per il Comune. Abbiamo affidato il taglio a una coop locale che deve vendere la legna ai residenti a prezzo politico. Abbiamo circa 4mila ettari di foreste. Per i tagli ci deve essere sempre l’autorizzazione di Forestas. Ci sono zone molto impervie dove il trasporto avviene ancora con l’utilizzo degli asini». Nella vicina Seui invece la richiesta negli ultimi anni è diminuita. «La legna da ardere ha lasciato spazio al pellet – afferma il sindaco Fabio Moi – ma abbiamo comunque diverse richieste. Il Comune applica il regolamento degli usi civici».

Le richieste

Lo scorso anno il Comune di Villacidro ha messo a disposizione dei cittadini 56 lotti per effettuare il taglio degli alberi. «Ci sono state 28 richieste – spiega il sindaco Federico Sollai – sicuramente molti non se la sentono di affrontare le spese per taglio e trasporto. Sono invece tanti i cittadini che chiedono l’autorizzazione per raccogliere arbusti, rami secchi, piccoli tronchi. Questa pratica era disciplinata fino a qualche anno fa. Stiamo lavorando per regolarizzarla». Anche a Villacidro, come in tanti altri centri, non mancano i furti. Spesso la Forestale ha trovato cumuli di legna già tagliata e pronta per essere portata via. Accade sia nei terreni privati che in quelli pubblici, come testimoniano alcun denunce della Forestale in tempi recenti a San Vito, Pula e Capoterra. «Sicuramente c’è qualcuno che la rivende al mercato nero - confermano i sindaci – il prezzo varia ma spesso supera i 100 euro a quintale».

La solidarietà

Ci sono però anche casi di solidarietà legati al taglio del legnatico. A Iglesias lo scorso anno gli operai del Comune, nell’ambito dei lavori per la cura del verde pubblico, hanno potato gli alberi di viale Villa Di Chiesa, la strada d’accesso alla città per chi arriva dalla Statale 130. «L’ultima volta – dice il sindaco Mauro Usai – abbiamo consegnato la legna a un’associazione di volontariato, la Sodalitas che poi ha provveduto a distribuirla alle famiglie bisognose di aiuto».

