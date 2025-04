In cerca della forma giusta 

Sassari. La Torres che per due partite (Spal e Ascoli) si è affidata alle prodezze del portiere Zaccagno non è certo quella che si dovrà vedere nei playoff. Tornando più indietro, l’unica partita in cui la squadra sassarese ha convinto è quella di Chiavari contro la capolista Virtus Entella, oggi già in Serie B meritatamente in quanto unica squadra con una costante continuità di rendimento. Contro il Rimini ha giocato bene solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione mediocre. Ancora prima ci sono state tre sconfitte (Pianese, Perugia e Ternana) e il pareggio a reti bianche contro il Legnago Salus. Totale: 9 punti in otto partite.

Mancano due partite al termine della stagione regolare e un mese all’inizio della fase nazionale dei playoff, perché il turno che comprende le terze classificate inizia l’11 maggio. Basterà per raggiungere la migliore condizione?

Da migliorare

Dal punto di vista mentale è più un discorso di motivazioni. Probabilmente non è un caso se la prestazione migliore i rossoblù l’abbiano proposta contro l’Entella. I playoff offrono motivazioni forti. A tutti, ma l’età media elevata del roster sassarese dovrebbe garantire la necessaria esperienza per gestire al meglio la tensione.

Da un punto di vista tattico sembra chiaro che mister Greco sia abbastanza monodimensionale nel modulo, anche se ogni tanto chiede accorgimenti diversi nel tipo di giocate. La capacità di leggere le situazioni tattiche proposte da avversarie di altri gironi sarà fondamentale per riuscire a imporre il proprio gioco e i propri ritmi, anziché subirli.

Condizione fisica

Il discorso atletico va programmato. Il tecnico ha detto che in settimana Fischnaller va più forte di tutti, ma quello è il modo di allenarsi dell’attaccante altoatesino. Il fatto che non si risparmi mai non significa che sia al cento per cento. Anzi, le ultime gare mostrano segni di stanchezza, così come per il trequartista Mastinu. Al contrario ci sono giocatori che hanno bisogno di stare in campo almeno un tempo per ritrovare il ritmo partita, non possono bastare venti minuti.

Vale ad esempio per i centrocampisti Masala e Nanni, poco utilizzati finora, ma anche l’ala Varela sembra un po’ sparita dal radar. Contro le ultime due avversarie della stagione, Carpi e Lucchese, potrebbe essere utile il turnover, con qualche titolare utilizzato solo come cambio.

