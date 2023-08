In cerca dei pezzi mancanti 

Il Cagliari ha chiuso con l'amichevole di Brest il suo precampionato e ora si prepara alle prime gare dove conta solo il risultato. E il test in Francia ha confermato la necessità di interventi in tutti i reparti. In difesa, Ranieri chiede due difensori d'esperienza e ieri ha lasciato in campo per tutti i 90' Dossena e Obert, lasciando in panchina Capradossi, Goldaniga (entrambi in partenza) e Obert. In mezzo, poi, si sente l'assenza di un uomo d'ordine, così come davanti serve una punta d'area che possa affiancarsi o alternarsi a Pavoletti.

Difesa e attacco

Lì dietro il ritornello è sempre lo stesso: manca poco per Palomino. L'argentino non è stato convocato da Gasperini per l'amichevole giocata e persa dall'Atalanta contro l'Union Berlino. Un altro piccolo passo per la chiusura di una trattativa che porterebbe il giocatore (classe '90) a disposizione di Ranieri. Che però vuole un altro rinforzo dietro e i riflettori vanno verso il Nantes, dove il ds Bonato ha messo nel mirino l'italo-brasiliano Girotto (già allenato da Ranieri proprio al Nantes) e il franco-camerunense Castelletto.

In attacco, Colombo scivola nella lista delle preferenze, superato dal croato della Dinamo Zagabria Petkovic. Il giocatore, volto già noto al calcio italiano (ha conosciuto la Serie A con Catania, Bologna e Verona), piace anche ai turchi del Trabzonspor, ma ha dato la precedenza al Cagliari. Che ora deve trovare l'offerta giusta per convincere la Dinamo, che vorrebbe trattenere il giocatore nell'inseguimento alla fase a gironi della Champions.

Pressing Prati

Due difensori e un attaccante, ha chiesto Ranieri. Che però non sarebbe certo dispiaciuto per l'arrivo di un rinforzo anche a centrocampo, dove servirebbe un uomo d'ordine. E tutte le attenzioni del ds Bonato vanno al giovane della Spal, Prati, oggetto dei desideri del Cagliari fin dalla partita di campionato dello scorso febbraio. Il giocatore ieri è rimasto a riposo nell'amichevole giocata dai ferraresi con il Treviso. Prati ha dato la precedenza proprio ai rossoblù, ma il patron della Spal Tacopina spera di poter arrivare a un'asta che coinvolga le altre società interessate al suo gioiellino, Sassuolo e Palermo.

Uscita

Bonato deve però anche lavorare sul fronte cessioni. In prima fila Pereiro, che aspetta un'offerta dal campionato arabo, dopo aver visto sfumare la possibilità di sbarcare in Brasile. Come detto, si cerca una sistemazione anche a Goldaniga e Capradossi, ma attenzione anche alla posizione di Altare. Potrebbe lasciare la Sardegna e ripartire dal Venezia.

