Iglesias.
27 febbraio 2026 alle 00:41

In centro storico a bordo del minibus 

Servizio pubblico per raggiungere stazione, ospedale, mercato e siti culturali 

Una flotta di minibus per collegare il centro storico di Iglesias alla stazione, agli ospedali, al centro culturale e numerosi altri siti di interesse, in modo da offrire un servizio prezioso ai cittadini più fragili, anziani, disabili e persone con difficoltà motorie ma anche ai turisti e a chiunque si trovi a frequentare per ragioni di svago e di lavoro la città.

L’idea

La proposta, avanzata dall’assessore alla Viabilità Francesco Melis, è stata accolta con grande interesse dall’Arst e potrebbe diventare operativa in tempi assolutamente rapidi: «Si tratta di un’innovazione assoluta per il nostro territorio comunale – spiega Melis – e permetterà di creare un collegamento integrato con le altre linee di trasporto pubblico, assumendo un valore di straordinaria importanza per la mobilità urbana e l'inclusione sociale e rappresentando anche un importante volano per il commercio e il turismo locale». Il collegamento con la stazione dei treni e dei bus, infatti, permetterà di raggiungere con estrema facilità le strutture ricettive, gli esercizi di ristorazione e le attività commerciali del centro storico e questo non potrà che far tirare un sospiro di sollievo a chi temeva che le rigide regole della Ztl potessero creare danni agli affari di chi lavora in centro: «La nuova Ztl, i dissuasori, le aree di carico-scarico, – aggiunge l’assessore – rientrano in un progetto complessivo di cui il nuovo sistema di trasporto urbano è parte fondamentale. In particolare i paletti dissuasori in corrispondenza dei punti più critici, hanno proprio la finalità di impedire la sosta irregolare e agevolare il passaggio dei mezzi pubblici e di servizio e, allo stesso tempo, agevolare i percorsi alternativi pedonali in piena sicurezza».

Le fermate

Il progetto prevede una sorta di anello circolare chiuso in un percorso di circa 3.850 metri divisi in trenta fermate che toccheranno l’intero centro storico con partenza e capolinea nella centralissima piazza Sella. Tra le destinazioni principali ci sarà appunto la stazione ferroviaria dove arrivano e partono lavoratori e studenti, turisti e poi l’ospedale Cto «con evidente utilità per tutte le persone, soprattutto chi non dispone di mezzo proprio o di accompagnatori per cure mediche specialistiche e
ricoveri», sottolinea l’assessore che poi evidenzia l’utilità delle altre fermate ad esempio «al mercato civico, al centro culturale e a tutti gli altri siti culturali e religiosi della città».

L’Arst ha già inviato una prima risposta in cui definisce la proposta «assolutamente condivisibile sia nell’ottica del miglioramento dell’accessibilità, in particolare per le categorie fragili, sia per il miglioramento generale del sistema di trasporto comunale.
Potrà essere correttamente valutata solo con l’adeguamento, ancora in corso, del parco mezzi aziendale (che attualmente non comprende mezzi idonei per il servizio) ed a seguito di analisi delle necessità effettive con specifica valutazione dei possibili percorsi».

