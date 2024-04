In centro spunta il terzo cantiere 

Nel centro storico i lavori di riqualificazione sarebbero dovuti partire subito dopo la conclusione dell’intervento ai piedi dell’antica reggia giudicale. E invece proprio nel giorno in cui il cantiere di piazza Manno spegne la sua prima candelina, ecco l’ordinanza che annuncia l’avvio dei lavori in via Ciutadela de Menorca, Piazza Giovanni Paolo II e nelle vie Francesco Crispi, Carmine e Vittorio Emanuele II. Sono già scattati i divieti per consentire la realizzazione della nuova pavimentazione.

Un cantiere che si apre dopo una settimana circa dall’avvio di quello in piazza Mariano che prevede il rifacimento dell’intera area.

Calendario rigido

«Il progetto rientra nel Programma di rigenerazione urbana - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - dobbiamo rispettare il rigido calendario per non perdere il finanziamento».

Impossibile, dunque, attendere il completamento dei lavori in corso come inizialmente previsto con l’obiettivo di limitare i disagi per cittadini e commercianti «anche se - puntualizza l’esponente della Giunta - in piazza Manno l’intervento ormai è agli sgoccioli, in settimana procederemo con la pavimentazione fino alla parte finale».

La viabilità

Da venerdì scorso, intanto, viabilità ulteriormente modificata su disposizione del comandante della polizia municipale Gianni Uras.

«Si interverrà singolarmente su ogni strada e, fin quando la stessa non sarà riaperta al traffico, non avranno luogo i lavori sul tratto successivo», si legge nel documento che anticipa l’ordine cronologico cvhe verrà seguito dalla ditta che si è aggiudicata i lavori.

L’ordine

Si parte da via Ciutadella de Menorca, dove l’attuale pavimentazione sarà sostituita da lastre di basalto. Per consentire i lavori, è stata predisposta l’inversione del senso di circolazione di via Crispi (con accesso e percorrenza da via Vittorio Emanuele II) in modo che il traffico veicolare possa accedere a via Carmine.

Successivamente gli operai si sposteranno in via Crispi, l’intera via sarà interdetta alla circolazione. Il terzo intervento interesserà via Carmine che sarà chiusa parzialmente dall’angolo di via Ciutadella de Menorca fino all'altezza del Chiostro del Carmine. Per potere provvedere al trasporto dei materiali demoliti e all’approvvigionamento dei materiali da costruzione, saranno consentiti l'ingresso e l'uscita al cantiere ai mezzi di portata superiore a 35 quintali dalla via Solferino transitando in vico Angioy in senso di marcia opposto a quello di via Carmine. L’ultimo step sarà quello in via Vittorio Emanuele, che verrà chiusa nel tratto tra le piazze Manno e Giovanni Paolo II, ma con una successiva ordinanza.

Parcheggi

Modifiche in vista anche per la sosta, considerato che, in alcuni punti, la larghezza della carreggiata non consentirebbe il passaggio dei mezzi pesanti. In via Vittorio Emanuele sarà vietata a partire dal civico 47 (lato sinistro al senso di marcia) fino all’ingresso dell’arcidiocesi. Parcheggio vietato anche nei cinque stalli a pagamento di piazza Giovanni Paolo II, mentre in via Carmine il divieto sarà in vigore dal civico 1 (lato sinistro al senso di marcia) fino all'incrocio con via Crispi,e, sul lato destro, dal civico 15 fino al 19 e dal 41 fino al 43.

