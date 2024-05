In centro si viaggia solo a senso unico 

Viale Pirastu e via Garibaldi a senso unico. Così come tutta la via Umberto, da piazza Fra Locci verso il Corso. Unico senso di marcia anche in via Vittorio Emanuele, da dove non si uscirà più verso via Umberto. La rivoluzione alla viabilità è servita. La Giunta comunale di Tortolì, al termine di uno studio elaborato con la polizia locale, stravolge le abitudini degli utenti della strada nel nome di un processo di decongestionamento del traffico urbano, nettamente incrementato rispetto al passato. I cambiamenti entreranno a regime non appena l’ente invertirà la cartellonistica orizzontale e verticale. Dal Comune annunciano tempi strettissimi. In un secondo momento verrà convertita in senso unico anche la prima parte di via San Gemiliano.

Maxi rivoluzione

Li chiamano interventi di miglioramento della viabilità, ma sarà una vera e propria rivoluzione. «Daremo una svolta al centro storico, modificando radicalmente la viabilità nei due accessi, viale Pirastu e via Garibaldi». Ad annunciare i cambiamenti è il sindaco, Marcello Ladu, che già nei mesi scorsi aveva lasciato intendere come le ipotesi dei sensi unici fossero al vaglio della maggioranza, che ha lavorato in sinergia con il comando della polizia locale diretto da Marta Meloni. La portata del cambiamento è storica. Chi, da piazza Fra Locci, deve raggiungere la strada statale 198 in direzione Villagrande dovrà imboccare via Scorcu (lato stadio Fra Locci) e all’incrocio girare a sinistra verso la rotonda di viale Pirastu. Gli utenti che arrivano da via Garibaldi possono proseguire verso il Comune (invariate le direzioni via Foddeddu e via delle Lavandaie) con obbligo di svoltare a destra verso corso Umberto. Non sarà più possibile fare il percorso inverso, dal Comune verso l’ex ponte di ferro. «Da anni - insiste il primo cittadino - si andava avanti per inerzia. Apportiamo cambiamenti a viabilità e arredo urbano, creando una cittadina più inclusiva e accogliente».

Prossimo passo

L’istituzione dei sensi unici è l’anteprima di una programmazione che prevede anche interventi strutturali sotto il profilo viario come la sostituzione dei sistemi semaforici in via Garibaldi, in via Foddeddu e via delle Lavandaie per individuare, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, la migliore soluzione, più avanzata e intelligente, che possa ridurre i tempi d’attesa in determinate fasce orarie e per flussi di traffico maggiori. Tra qualche tempo il cambiamento toccherà anche al passaggio a livello di Baccasara, dove verrà istituito l’obbligo di svolta a destra per chi deve raggiungere Arbatax: gli utenti dovranno poi svoltare in via San Gemiliano, imboccare via De Gasperi e successivamente via Matteotti per entrare in viale Arbatax.

