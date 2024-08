In centro si aprono i cantieri 

Cantieri aperti a Terralba. Dai lavori nelle scuole agli interventi per il rifacimento delle strade nella zona industriale, l’amministrazione comunale sta investendo oltre 2 milioni e mezzo di euro per rendere le scuole più confortevoli e più sicure e migliorare l’area in cui sorgono numerose aziende.

Le scuole

«L’obiettivo generale era intervenire durante i mesi più caldi, in assenza degli alunni - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Andrea Grussu- abbiamo dialogato con il mondo scolastico per capire quali priorità ci fossero». Tra gli interventi in atto c’è quello del plesso di viale Sardegna, una scuola secondaria in cui si sta lavorando con opere strutturali e sull’efficientamento energetico. I lavori sono stati appaltati a fine maggio e sono tutt’ora in corso. Sono stati utilizzati fondi del Pnrr destinati alle strutture scolastiche e alle palestre, circa 623mila euro. Nella scuola primaria di via Eleonora invece si sta intervenendo per installare un ascensore. Interventi in corso anche nell’asilo nido. «È un asilo molto frequentato anche da bambini che arrivano da paesi del circondario» aggiunge Grussu. Anche in questo caso si sta lavorando tramite finanziamenti Pnrr per un valore totale di 1 milione e 400mila euro: il bando prevedeva la manutenzione straordinaria dell’asilo esistente e la costruzione di uno nuovo. «Lo stiamo realizzando adiacente all’esistente».

La zona industriale

Qui sorgono circa 50 aziende, molte operano nel settore dell’ortofrutta, e in queste settimane estive il Comune ha aperto un cantiere per riqualificare le strade. Lavori da 490mila euro di finanziamenti regionali, 50mila dalle casse comunali. «Anche con le aziende, come con le scuole, abbiamo intrapreso un’interlocuzione per capire quali fossero le problematiche e le diverse esigenze» osserva l’assessore. Nella zona industriale si lavora per bitumare le strade più compromesse, allargare le corsie in entrata e in uscita, riqualificare l’arredo e il verde urbani nelle aiuole, potenziare la rete della raccolta delle acque meteoriche infine per installare una pensilina nell’area parcheggi che avrà anche un impianto fotovoltaico.

