In centro  si accendono 10 telecamere 

Dieci nuovi occhi elettronici vigileranno presto sul traffico cittadino. Il Comune ha aggiudicato il servizio di fornitura e posa delle telecamere ad alta definizione per un valore di 20mila 432 euro, 6mila 500 in meno rispetto alla base d’asta. Sarà l’operatore Tecnotel, con sede a Predda Niedda, ad installare la nuova strumentazione in punti strategici della città con l’obiettivo di tutelare il patrimonio pubblico, scoraggiare azioni vandaliche e comportamenti illeciti. Con un ribasso del 24 per cento, ha superato i due diretti concorrenti che lo scorso dicembre avevano partecipato alla gara bandita dall’amministrazione civica. Sotto lo sguardo vigile dei dispositivi finiranno alcune vie particolarmente trafficate, come via Mazzini e via Solferino, ma anche piazza Mariano e gli ingressi della città.

I nuovi punti di ripresa sono stati individuati sulla base di un’indagine statistica che ha tenuto conto di diversi parametri e dei suggerimenti derivanti dall’attività istituzionale condotta da polizia locale, polizia di stato e carabinieri. I dieci dispositivi integreranno il sistema di videosorveglianza già attivo in città, grazie al quale più volte è stato possibile risalire agli autori di reati, come nel caso del raid notturno che aveva portato al danneggiamento delle ceramiche nella centralissima piazza Roma. ( m.g. )

