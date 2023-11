In centro rivive il Natale di un secolo fa 

Marrubiu si prepara a rivivere la vita quotidiana durante il periodo natalizio come un secolo fa. È la “Paschixedda marrubiesa”, un evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e tutte le altre associazioni in programma da venerdì 1 a domenica 3 dicembre: saranno celebrati gli antichi mestieri legati alle principali attività economiche dell'epoca tra cui agricoltura, allevamento, pesca, sfruttamento delle risorse montane e artigianato.

La manifestazione

«Si tratta di un evento comunitario con cui si vuole riscoprire il proprio passato, i costumi, i mestieri e i sapori antichi per promuoverli in una cornice unica – commenta il sindaco Luca Corrias - Si vuole valorizzare anche il centro storico con i portali, i “pratzasa”, un’architettura da preservare e tutelare. Il tutto in un clima di ospitalità unito all'emozione legata al Natale».

La festa

L’evento inizierà con la tradizionale consegna “de su bandu” a “su bandidori” da parte del sindaco, poi la lettura del bando nelle principali piazze. Nei giorni successivi le attività tradizionali prenderanno vita nelle diverse tappe del percorso fra panificazione, lavorazione di dolci e formaggio, tessitura, arte dell'intreccio, lavorazione del legno e tante altre attività. Saranno allestite varie esposizioni, tra cui una mostra fotografica che illustra la Marrubiu dei primi del Novecento, un’altra con attrezzi agricoli e trattori degli anni Trenta e mostre dedicate alle stoffe tradizionali e al vestiario marrubiese. Infine visite guidate alle tappe del presepe vivente con l'incontro di Giuseppe e Maria, l’arrivo alla stalla, la nascita del Bambinello e infine l’arrivo dei Re Magi che doneranno i tre principali prodotti dell’economia marrubiese. «Vogliamo far conoscere uno spaccato di vita degli anni ‘20 e ‘30, con una particolare attenzione ai cibi della tradizione - spiega Tonio Scanu presidente della Pro Loco - Quest’anno apriremo le porte di una casa di fine 800, una delle più antiche di Marrubiu e prepareremo il pranzo tipico natalizio, con pietanze e bevande esclusivamente dell’epoca». «Paschixedda marrubiesa è frutto di un progetto scientifico che abbiamo ideato tre anni fa in collaborazione con gli artigiani marrubiesi -sottolinea Luca Pompianu, consigliere comunale- Si tratta di un evento rievocativo che si basa sullo studio di fonti documentarie, orali e materiali».

