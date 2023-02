«In centro mancano i parcheggi» 

Nelle strade di Capoterra continuano a cambiare i sensi di marcia per facilitare lo scorrimento del traffico a causa di lavori stradali e non solo. Alcune vie sono state chiuse per un periodo di tempo, per tentare di dare nuovamente vitalità al centro storico. Nel Corso Gramsci, oggi regolarmente aperto, l’accesso ai veicoli viene bloccato solo durante le manifestazioni, ma l’estate scorsa è rimasto chiuso al traffico giorno e notte.

I commercianti e i residenti mettono l’accento soprattutto sulla mancanza di parcheggi per i clienti dei negozi del Corso, che porta molti a fermare il proprio veicolo nel lato della strada. Questo è permesso per fare delle veloci commissioni, ma non è possibile per la spesa, prendere un caffè, scegliere un gioiello da regalare a qualcuno. Alessandro Aramu, proprietario di un supermercato del Corso, comunica dei numeri disarmanti dovuti alla chiusura della strada: «Fatturavamo due milioni di euro l’anno e, a causa della limitazione all’accesso dei veicoli, abbiamo perso quasi cinquecentomila euro. Venivano circa seicento clienti al giorno, ad oggi si sono ridotti di duecentocinquanta unità. È stato un periodo difficile, ho provato a resistere perché non volevo licenziare i miei dipendenti, ma sono stato costretto a lasciare a casa quattro di loro».

I periodi di chiusura della strada non sono stati graditi neanche ai lavoratori di un bar del Corso, che, nonostante abbia un ingresso anche su Via Vittorio Emanuele, hanno perso un grande numero di clienti. Mentre parlano, indicano le numerose serrande chiuse e spiegano che sono attività che «non sono riuscite a superare il momento difficile». Riferiscono anche della completa assenza di parcheggi nella zona, così come ne parlano anche i proprietari di altre attività che si trovano proseguendo nella via.

Il problema non è sfuggito all’attenzione del sindaco Beniamino Garau, che rassicura i commercianti del centro: «Abbiamo individuato le aree da destinare alla realizzazione di nuovi parcheggi, alcuni dei quali già pronti all’uso. Corso Gramsci verrà chiuso solo durante le manifestazioni e le occasioni importanti dove ci sarà la presenza di un gran numero di pedoni», rassicurando i commercianti del posto.