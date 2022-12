In centro l’acqua si compra alla spina 

Già dal prossimo febbraio, si potrà usufruire del nuovo servizio: «Abbanoa ed Enel permettendo, entro quel mese si faranno gli allacci e si installerà la casetta dell’acqua», anticipa il comandante della Polizia municipale Antonio Corona, che ha seguito l’iter per l’installazione del nuovo impianto. Il distributore verrà collocato in centro, in piazza Garibaldi. «La zona è molto frequentata dai cittadini, in particolare il sabato mattina, essendo in prossimità di attività commerciali», fa sapere Corona.

Acqua fresca e microfiltrata a un prezzo accessibile, abbattendo il consumo di plastica. La soluzione green del distributore alla spina, la casetta dell’acqua, arriva anche ad Arborea, rispettando gli obiettivi fissati dal Piano d’azione per le energie sostenibili e il clima (Paesc) di cui il Comune è promotore.

«L’intento è quello di garantire un nuovo servizio alla comunità, consentendo un risparmio economico. Una delle azioni richieste dal Paesc è la riduzione dell’impatto delle attività umane sull’ambiente. Il distributore d’acqua rientra tra le iniziative sulla diminuzione dell’uso della plastica», commenta la sindaca di Arborea Manuela Pintus.

Il servizio

Già dal prossimo febbraio, si potrà usufruire del nuovo servizio: «Abbanoa ed Enel permettendo, entro quel mese si faranno gli allacci e si installerà la casetta dell’acqua», anticipa il comandante della Polizia municipale Antonio Corona, che ha seguito l’iter per l’installazione del nuovo impianto. Il distributore verrà collocato in centro, in piazza Garibaldi. «La zona è molto frequentata dai cittadini, in particolare il sabato mattina, essendo in prossimità di attività commerciali», fa sapere Corona.

Il funzionamento

Il funzionamento del distributore sarà semplice e le bottiglie si potranno riempire rapidamente di acqua naturale o frizzante. «Il distributore avrà tre rubinetti: uno di acqua a temperatura ambiente, un altro di acqua naturale fresca e un terzo di acqua gassata fresca – spiega il comandante dei vigili urbani - Verrà fornita una tessera ricaricabile ai cittadini, da inserire nel lettore della casetta per il rifornimento dell’acqua. Sarà possibile acquistare l’acqua anche con la carta o il bancomat».

Il costo sarà vantaggioso, prosegue Corona: «Sono otto centesimi al litro per i primi due anni del servizio, dal terzo anno il prezzo salirà a 10 centesimi al litro».

«Ci sarà un parcheggio di carico e scarico apposito per gli utenti che andranno a prelevare l’acqua della durata di 15 minuti. Un tempo sufficiente, considerato che la casetta sarà impostata per erogare due litri al minuto», continua Corona. Non ci saranno orari specifici per il rifornimento dell’acqua: la casetta sarà accesa 24 ore su 24 e sarà dotata di un controllo di videosorveglianza.

Sarà la ditta “Componenti edili” di Assemini a occuparsi dell’installazione e della gestione decennale del distributore, compreso il pagamento delle utenze, mentre non saranno previsti oneri a carico del Comune.

Alla ditta, l’amministrazione comunale metterà a disposizione una porzione di suolo pubblico di tre metri quadri per posizionare la casetta. La concessione verrà pagata dalla società di gestione del distributore prima della stipula del contratto. Per i controlli sanitari dell’acqua, la ditta sarà affiancata dall’Asl.

