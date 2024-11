In centro il tanfo della plastica bruciata 

La carta stampata non può trasmettere gli odori ma bastano i racconti di chi abita a Sestu, soprattutto nel centro, per immaginare: un odore fortissimo, di plastica bruciata, irrespirabile, che si propagava per le vie del centro cittadino. E non capita solo in questi giorni, ma da settimane, o mesi: «Abito in via Costantino Imperatore e ho sentito un fortissimo odore di bruciato», racconta Ruben Bernardino, «è chiaramente un odore di plastica che brucia». Quasi sul lato opposto di Sestu, Aldo Manunza spiega: «Ero nella zona del campo sportivo, quindi vicino a corso Italia, e ho visto il fumo. L’odore era inconfondibile». Cattivi comportamenti, non rispettosi della natura e nemmeno della salute. C’è anche chi racconta di aver avuto attacchi d’asma, considerato che la plastica bruciata è tossica: sprigiona diossine e tossine che hanno effetti letali sull’uomo e sull’ambiente, e lasciano contaminazioni sul terreno che rimangono per decenni.

Gli accertamenti

Sui social sono state tante le segnalazioni in questi giorni, ma non sono mancate neppure nei mesi scorsi e anche anni fa, con un malcostume che dura da tempo. E poi tra i cittadini scatta l’indagine sui possibili autori, puntando il dito sulle campagne, nella zona di Su Stentu: sospettano che lo facciano persone che non pagano la Tari, e si disfano dei rifiuti col fai da te. Il nome degli autori, o dell’autore, per chi vive nella zona sarebbe il classico segreto di Pulcinella che tutti conoscono, ma nessuno ha il coraggio di puntare il dito.

Le indagini

Eppure la Polizia locale, ufficialmente, non ne sa nulla: «Non ci è pervenuta alcuna denuncia», spiega Giorgio Desogus, capitano della Polizia locale, «ricordo che le segnalazioni si fanno telefonando al nostro numero o venendo nella nostra sede, non solo su Facebook». Ma la legge resta chiara: I ncendi di stoppie sono consentiti d’inverno e non d’estate, bruciare la plastica non lo è mai. La sanzione può arrivare a 3.200 euro». La Polizia in passato ha elevato contravvenzioni e l’attività investigativa si svolge nelle campagne, anche con la collaborazione di Barracelli e Forestale.

