In centro il decoro “fai da te” 

È stata un’apparizione fugace, durata 24 ore. Ma è bastata a scatenare la polemica, perché quei nuovi elementi di arredo, apparsi venerdì mattina in diversi punti del centro, non sono passati inosservati. Uno “spunto” sufficiente per sottolineare la situazione in cui versa il “salotto buono” della città tra cestini dei rifiuti luridi e alcuni inservibili, mattonelle e sampietrini saltati e sporcizia in generale.

«Un test»

I semplici vasi di plastica, bianchi o color terracotta, sono stati sistemati nelle principali piazze o davanti a edifici storici come la Cattedrale. Un tentativo di rendere più accogliente Oristano in vista dell’arrivo dei croceristi che martedì sbarcheranno al porto? Macché, «un test per capire quale impatto avrà in futuro la sistemazione di nuove fioriere», spiega l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda. E siccome la risposta dei cittadini è stata tutt’altro che entusiastica, con la stessa rapidità con cui sono state posizionate, ieri mattina sono state rimosse dagli operatori della Oristano Servizi. Per il capogruppo di Oristano Più in Consiglio comunale Efisio Sanna «uno sperpero di denari pubblici».

In tutto venticinque vasche circolari, contenenti ciascuna una dipladenia con fiori rossi e bianchi. Ignoto il costo dell’operazione, ma l’esponente della Giunta assicura: «Era molto contenuto, l’intento era quello di dare un tocco di colore alla città. Mi rendo conto che il risultato non è stato dei migliori. A breve sarà effettuato uno studio per individuare, a fronte di un investimento maggiore, le soluzioni più idonee. Magari prediligendo aiuole permanenti», conclude Zedda.

Giungla di vasi