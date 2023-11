In centro, dopo anni di assenza, si riaccendono le luminarie 

Dopo anni di assenza, a Guspini il ritorno delle luminarie è stato accolto con entusiasmo. L’amministrazione comunale ha investito 25mila euro per illuminare a festa le vie principali, tra cui via Matteotti, via Santa Maria, via Mazzini, via Gramsci e piazza XX Settembre. L'assessora Stefania Atzei esprime la sua soddisfazione: «Con l'auspicio di rendere le prossime festività natalizie un po’ più luminose e gioiose, questo è ciò che la nostra mministrazione ha messo in campo».

Il ricamatore Roberto Maccioni loda l'iniziativa: «Le luminarie significano tanto. Possono essere un segno di ripresa per le attività commerciali e sono soprattutto felicità per le persone». Maccio auspica anche un contributo collettivo per migliorare il paese: «Tutti noi cittadini, anziché lamentarci a scatola chiusa, possiamo fare la nostra parte per addobbare assieme il paese». Anche Marco Montis, 66 anni, condivide il suo entusiasmo: «Alla mia età trovo ancora piacevole vedere le luminarie nel paese, un'abitudine che avevamo perso ma che ora ci riporta aspettative e attese verso il Natale». Montis considera l'investimento del Comune una spesa ben fatta, positiva per la felicità di giovani e meno giovani.

