In centro cambiano i sensi di marcia 

Cambiano i sensi di marcia in due vie centrali, creando un nuovo percorso per i cittadini. Il tratto di via Monastir, da piazza Croce Santa a via Santa Prisca, sarà percorribile solo in direzione Monastir. Di conseguenza anche via Santa Prisca sarà soggetta a nuove regole, trasformandosi in una via a senso unico in direzione di via Arbarei, creando un percorso alternativo per raggiungere la piazza. Le modifiche impatteranno anche il tracciato dei mezzi pubblici: gli autobus Arst, ora, in arrivo da Monastir transiteranno esclusivamente in direzione di Monastir lungo via Risorgimento. Per agevolare i passeggeri, il Comune ha istituito una nuova fermata permanente in via Risorgimento, nei pressi del civico 24, che sostituirà la fermata di via Croce Santa. Quest'ultima resterà comunque attiva, ma sarà utilizzata solo dai pullman provenienti da Villasor e quindi dalla Provinciale 4. Questi cambiamenti fanno parte di un piano più ampio di riorganizzazione della viabilità urbana: sempre nel centro storico erano stati cambiati alcuni sensi unici, quelli nella zona di via San Giovanni. Lo stesso valeva per la via Sassari, dove ora si può transitare solo in direzione di via Cagliari.

