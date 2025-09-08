In centro arriva la prima “Zona 30” 

Nuove strisce pedonali rialzate - oltre alle 28 già presenti in tutto il territorio - e una zona 30 in arrivo nel centro. Interventi studiati dalla Polizia locale e dall’assessorato alla Mobilità del Comune per migliorare la sicurezza nelle strade cittadine, lì dove nel corso di quest’anno sono stati circa 30 gli incidenti che hanno coinvolto altrettanti pedoni.

A passo d’uomo

La novità assoluta è la prima zona 30 in città, concentrata fra via Garibaldi e via XX Settembre: in queste ultime settimane si sta individuando nel dettaglio il perimetro dell’area urbana che - con molta probabilità - andrà delimitata con dei dissuasori per la sosta. Per ora ci stanno lavorando gli uffici, Polizia locale insieme al settore Viabilità e Mobilità, poi lo studio definitivo verrà portato in Giunta per l’approvazione. «Un altro passo nel percorso avviato sul fronte della sicurezza stradale», spiega il sindaco Graziano Milia.

I dossi

Sicurezza che passa anche dai nuovi attraversamenti pedonali rialzati. La mappa parte da via Fiume: uno sarà posizionato nel punto diventato teatro di un incidente mortale anni fa, vicino ai giardinetti di via Austria, l’altro a due passi dalla fermata del bus nell’incrocio con via Generale dalla Chiesa. Sempre due sono previsti in viale Marconi - uno in prossimità di via Volta, l’altro in piazza Sant’Elena all’altezza della farmacia - e uno in viale Colombo, fra via Pessina e via Perda Bona. «Continuiamo a lavorare per una Quartu più sicura, vivibile e attenta ai pedoni», sottolinea Milia che spiega: «I nuovi attraversamenti rialzati sono stati decisi sulla base dell’incidentalità e delle segnalazioni arrivate dai cittadini». Tutto finanziato con risorse del bilancio comunale. «Ovviamente non ci fermiamo qui, altri interventi verranno programmati nei prossimi mesi con ulteriori fondi». Non solo: nel piano che verrà affidato a breve sono previsti i ripristini dei percorsi di attraversamento per i pedoni già presenti in via Vico, e in via Cagliari all’angolo con via Zara.

L’opposizione

Sul tema interviene anche il gruppo consiliare di FdI, con un’interpellanza in discussione oggi in Consiglio comunale. Nel documento, firmato dai consiglieri Michele Pisano e Lucio Torru, si fa riferimento ai punti ritenuti più pericolosi: «Il tratto di via Marconi compreso tra piazza Sant’Elena e l’angolo con via Cavour, nonché la zona di via Marconi tra il cimitero e la strada statale 554». La richiesta - rivolta all’assessora alla Viabilità Elisabetta Atzori - è «di prevedere lo stanziamento di risorse per nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati». Nell’interpellanza si chiede inoltre di «valutare l’opportunità di installazione di nuove strisce pedonali lungo la via Marconi».

