In centro al via la potatura degli alberi 

Intervento di potatura sulle piante d’alto fusto nel centro abitato di Sinnai. Si è già intervenuti in diversi quartieri: in via Roma, nella Piazza sulla via D’Arborea di fronte alla sede della Asl (ancora chiusa), in via Perra, nel Piazzale del vecchio cimitero.

I lavori affidati ad una ditta specializzata sono andati avanti seguendo una priorità legata anche alla sicurezza delle persone e delle auto in sosta sia nelle piazze che nelle strade. Si tratta quindi di lavori particolarmente attesi e necessari.

Avviato anche un progetto per la pulizia dei rii nel territorio comunale sempre per la sicurezza: il primo intervento ha interessato il rio is mitzas.

Intanto domenica è in programma la seconda giornata per la raccolta dei rifiuti lungo un altro tratto della circonvallazione. L’iniziativa è dei volontari. Domenica scorsa sono stati raccolti diversi quintali di materiali vari. (r. s.)

