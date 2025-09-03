In centro a trenta chilometri all’ora 

Le aree in cui non si possono superare i 30 km orari, spazi per la sosta dei monopattini e un restyling delle strade interessate dai lavori per il posizionamento della fibra ottica: il Comune è pronto a introdurre alcune novità per rendere la viabilità cittadina sempre più sicura.

Velocità ridotta

Uno degli aspetti più importanti è di sicuro quello legato alle cosiddette aree 30, zone del centro abitato in cui il limite di velocità sarà abbassato per garantire una maggiore sicurezza soprattutto ai pedoni e, allo stesso tempo, consentire una migliore vivibilità del centro abitato. Stefano Deidda, assessore alla Viabilità, introduce la novità: «Favorendo la cosiddetta mobilità lenta si migliora la fruibilità delle tante attività economiche presenti, in seguito a una serie di valutazioni è emerso che la presenza di flussi veicolari con velocità elevate costituisce un deterrente alla frequentazione delle attività commerciali che caratterizzano il nostro centro, costituito da tante piccole realtà che hanno tra i loro punti di forza gli allestimenti delle vetrine e dei dehors. Elementi che associati all’assenza generalizzata di marciapiedi adeguati, l’adozione dei nuovi limiti e l’istituzione della Ztl risultano delle azioni pressoché obbligate».

Nuovi stalli

Altro intervento importante riguarda gli stalli per monopattini elettrici, in moda da portare un po’ di ordine nella gestione del traffico di questi veicoli. “In merito al loro uso ci preme ricordare – spiega Deidda - che dal punto di vista del codice della strada il loro utilizzo ha delle limitazioni, pertanto, nonostante la loro facilità d’uso e le loro dimensioni discrete, il loro transito non è consentito nelle Zone a Traffico Limitato del nostro territorio, in marciapiedi, aree pedonali e strade extraurbane».

La scelta

Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, chiarisce il motivo principale delle novità introdotte nel piano della viabilità cittadina: «La sicurezza deve essere sempre al primo posto in un centro abitato ampiamente percorso da cittadini a piedi o in bicicletta, abbassare i limiti di velocità significa soprattutto evitare incidenti. È una questione di civiltà, un paese come il nostro – che ogni anno apre le porte a decine di migliaia di visitatori – de ve garantire la massima sicurezza ai pedoni. Insieme alle aree 30 e ai parcheggi che impediranno di trovare abbandonati i monopattini in giro per il paese, avvieremo anche una sistemazione delle strade che negli ultimi messi hanno subito dei tagli per il posizionamento della fibra ottica».

