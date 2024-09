In centro a 30 chilometri all’ora 

Il centro storico di Capoterra si prepara a una rivoluzione della mobilità urbana. É entrata ufficialmente in vigore ieri un'ordinanza comunale che dà il via a un esperimento annuale destinato a cambiare il volto della cittadina: l'introduzione del limite di 30 chilometri all’ora in diverse strade del cuore della cittadina. L'iniziativa coinvolge un'ampia rete di vie storiche e nevralgiche. Il Corso Gramsci, da via Cavour a Piazza Sardegna, farà da capofila a questo progetto, che si estenderà poi a un reticolo preciso di "zone 30".

La novità

Le strade interessate comprendono: via XX Settembre, Garibaldi, Azuni, Roma, Indipendenza, Santa Barbara, Vittorio Emanuele, Regina Margherita, Trieste, Tagliamento, Amendola, e via Satta da via Colombo. Ma l'ambizione del Comune va oltre. In risposta a un preoccupante aumento degli incidenti, soprattutto quelli che coinvolgono pedoni e utenti più vulnerabili della strada come ciclisti e disabili, l'amministrazione ha deciso di istituire aree a traffico moderato in prossimità di luoghi sensibili. Scuole, parchi e il cimitero saranno circondati da zone dove la prudenza sarà d'obbligo. Le strade interessate sono: via Cesare Battisti, Palermo, Talete, Trexenta, degli Albatros, Strada n.16 Poggio dei Pini, Corso Gramsci, e le aree nei pressi della Chiesa Sant'Efisio e della scuola primaria di Su Loi.

L’amministrazione

Il sindaco Beniamino Garau motiva la scelta: «Ho deciso, rispetto ad altri sindaci, di attuare questa decisione solo nelle zone del centro storico in prossimità di scuole e centri sportivi, il resto rimane a 50 km orar, un approccio mirato e non generalizzato». Garau è consapevole che il cambiamento richiederà la collaborazione di tutti i cittadini: «Un cartello non dà indicazioni in termini di educazione stradale, ci vuole buon senso, chiedo a tutti di essere rispettosi del codice della strada, ci sono vite umane in gioco».

La minora nza

La decisione dell'amministrazione, tuttavia, non è esente da critiche e perplessità. Dal fronte del Pd, il capogruppo Efisio Demuru accoglie con cauto ottimismo l'iniziativa: «Se serve a rendere più sicura la viabilità per pedoni, macchine e ciclisti, ben venga». Critiche più aspre arrivano dall'ex sindaco Francesco Dessì: «Mesi fa ci fu un'ordinanza che portava il limite a 50 km/h, ora è nuovamente a 30. I cittadini iniziano a non capire più niente, il sindaco è in confusione». Dessì non si limita a evidenziare i potenziali disagi per i cittadini, ma solleva anche preoccupazioni di natura economica: «La cartellonistica costa, tutti questi cambi continui gravano sul bilancio. Già era successo nel doppio senso in via Cagliari, durato pochi giorni. Non esiste un piano razionale».

