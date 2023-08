In centomila al Poetto col naso all’insù 

La scintilla tricolore e quel semicerchio finale colorato che sa di un abbraccio ideale alla città. L’apertura della bomba, con il “folle volo” del solista, prima della fumata finale. A Cagliari tornano dopo tre anni le Frecce Tricolori e il Poetto si incanta col naso all'insù. Più di centomila le persone accorse su tutto il lungomare (neppure un posto libero in spiaggia dal Margine Rosso alla Prima Fermata) per ammirare l’esibizione della pattuglia acrobatica in occasione dei 100 anni dell'Aeronautica militare. È un trionfo di bandiere tricolori disegnate nel cielo di Cagliari. «Ho sempre visto le Frecce in televisione con quella scia tricolore tra le nuvole, ma da vicino fa davvero una bellissima impressione», dice la signora Carla, arrivata al Poetto alle 7 del mattino da San Basilio con l’obiettivo (centrato) di conquistare un posto in spiaggia in prima fila.

Il volo

I centomila del Poetto mostrano un entusiamso senza tempo. Tra loro ci sono anche Daniela Rodrigo e Marina Carnillia, piemontesi, in vacanza in Sardegna da alcuni giorni. «Appena abbiamo saputo dell’esibizione, ci siamo organizzate per assistere allo spettacolo. Per noi è la prima volta dal vivo, e poter assistere allo spettacolo in spiaggia è davvero il miglior battesimo che potessimo augurarci». Lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale (guidata dal comandante Stefano Vit), insomma, è valso per tutti un’attesa lunga tre anni. Sono le 18.05 e nessuno riesce a sottrarsi all’emozione quando, in perfetto orario, comincia uno spettacolo organizzato e messo a punto fino all'ultimo scaramantico dettaglio senza mai lasciare una virgola al caso. «È emozionante come la prima volta», dice Carla Gentile. «Sono un’appassionata e le ho viste tante volte, ma ammirarle al Poetto ha un fascino diverso», aggiunge. Sara Corda arriva da Burcei: per lei è la prima volta. «Eravamo incuriositi e siamo venuti», dice.

La giornata

Alle 18.28 gli eroi del cielo si allontanano per rientrare alla base di Decimomannu, lasciando le scie rosse, bianche e verdi come strascichi di sogni. La foschia è ancora lì e il cielo che declina verso la sera rasenta per un po’ una tonalità di grigio. La magia appena vissuta rimane però inalterata nell’aria ed esita a lungo a dissolversi. «Volevo rivivere la stessa emozione provata quando le viste l’ultima volta da bambini», dice Angelo Podda, «le attese non sono state deluse». «Dietro a uno spettacolo come questo c'è tantissimo allenamento», spiega il tenente colonnello Stefano Vit, «averlo potuto allestire in questo splendido lungomare del Poetto lo ha reso ancora più emozionante», aggiunge. «Ringraziamo l’Aeronautica, siamo orgogliosi di aver potuto ospitare questo spettacolo a Cagliari che fa parte della nostra storia e tradizione», sottolinea il sindaco Paolo Truzzu.

I disagi

Anche stavolta, quindi, tutto è andato alla perfezione. Qualche disagio alla fine con i bus navetta del Ctm che dovevano trasportare migliaia di persone verso lo stadio, dove era stato organizzato il servizio gratuito per non ingolfare di auto il lungomare. Molti cittadini lamentano di essere rimasti in attesa alle fermate per oltre un’ora, con i pullman strapieni che passavano senza potersi fermare.

