In centinaia allo screening gratuito 

Si è conclusa con successo la quattro giorni di screening gratuito organizzato da Anteas Medio Campidano, associazione di volontariato con sede a Guspini. Gli screening, che hanno coperto diverse aree della salute, sono stati condotti in collaborazione con l’associazione “Medici della prevenzione” nei locali messi a disposizione dall’Avis di Guspini.

A sottoporsi all’esame ecografico della tiroide sono state 81 persone, di cui 71 donne e 10 uomini: ben 24 casi hanno richiesto ulteriori accertamenti. Lo screening ecografico di prevenzione delle malattie dei reni ha registrato 68 visite: 47 donne e 21 uomini, tra questi 16 dovranno approfondire gli accertamenti. Per la prevenzione delle malattie del seno ha contato 50 visite, di cui 7 casi da tenere sotto controllo. Infine, lo screening ecografico di prevenzione delle malattie della prostata ha registrato 46 visite e 11 casi che necessitano di ulteriori esami.. Nel complesso, sono state visitate 238 persone e 58 sono state indirizzate a ulteriori approfondimenti. «Se anche solo una persona allertata da questa campagna potrà curarsi in tempo vorrà dire che il grande sforzo organizzativo ed economico messo in campo dai volontari Anteas è servito», dice il presidente di Anteas Medio Campidano, Giorgio Tuveri. ( g. g. s. )

