In cenere l’automezzo della Cosir 

Prima un’esplosione, subito dopo un bagliore che ha illuminato il piazzale dove la Cosir parcheggia i mezzi utilizzati per la raccolta differenziata. Il raid incendiario, che ha coinvolto un camion della società con sede legale a Roma, è avvenuto alle 2 della notte tra domenica e ieri nella zona industriale di San Pietro. Solo la tempestività dei vigili del fuoco, arrivati in forze dai distaccamenti di Lanusei e Tortolì, ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri mezzi in sosta. I malviventi che hanno agito con il volto coperto e raggiungendo il camion su cui (forse) non erano puntate le videocamere. L’ipotesi del racket è tra quelle seguite dai carabinieri della stazione di Tertenia che ieri hanno acquisito le testimonianze dei referenti dell’impresa titolare dell’appalto. Un fatto analogo si è verificato lo scorso 18 febbraio: in quella circostanza gli incendiari hanno agito in contemporanea ad Arzana, Orgosolo e Iglesias. In fiamme una dozzina di mezzi della raccolta differenziata di proprietà di altre imprese. Preoccupazione dal sindacato Cisl Fit con il segretario Gianluca Langiu: «Non faremo mancare il nostro impegno per sostenere i dipendenti e le loro famiglie, con l’obiettivo di concertare con l’azienda e le istituzioni al più presto la ripartenza delle attività produttive e della piena occupazione». Parole di condanna dal sindaco di Tertenia, Giulio Murgia: «Non possiamo evitare di esprimere una ferma condanna verso intimidazione ai danni della società che svolge un servizio utile a tutti noi».

