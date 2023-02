In cenere l’auto sequestrata 

Lo Stato confisca le auto (per le imposte non versate) e poi le lascia in strada. E all’alba di ieri, nel cuore di Olbia, una Mercedes intestata all’erario e sottoposta a sequestro amministrativo, è stata cosparsa di liquido infiammabile e distrutta. È successo poco prima delle cinque, a ridosso di via Fausto Noce, in un parcheggio. ll blitz si è concluso con successo, i responsabili dell’incursione nel cuore del centro abitato della città gallurese hanno utilizzato liquido infiammabile per innescare il rogo. Nel giro di pochi minuti la Mercedes si è trasformata in una palla di fuoco. Le persone che abitano nella zona hanno udito distintamente una deflagrazione. Il rogo ha distrutto l'auto in pochissimo tempo. Il personale dei Vigili del fuoco di Olbia è intervenuto dopo le numerose chiamate arrivate al centralino. La squadra ha evitato il propagarsi del rogo, ma per la Mercedes c’è stato ben poco da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Porto Rotondo, che ieri notte erano di turno per i servici notturni sul territorio.

Confiscata e abbandonata

Il personale dell’Arma ha verificato, non senza difficoltà, la proprietà della Mercedes. Alla fine è emerso che è stata oggetto di un iter amministrativo concluso con la confisca. Quindi un bene dell’erario è andato distrutto. Ora i militari dovranno accertare le cause del raid incendiario e risalire ai responsabili. Nella zona dei parcheggi di via Savona e via Noce non mancano i sistemi di videosorveglianza. ll comando della polizia locale di Olbia ha più volte segnalato la presenza in città di auto confiscate e abbandonate, si parla di decine di veicoli che restano incustoditi in strada e creano problemi. Nel caso dell’incendio di ieri, però, c'è dell’altro e i carabinieri sono al lavoro per verificare se il rogo sia collegato a questioni collegate con la stessa confisca.

