Buddusò
31 agosto 2025 alle 01:03

In cenere cento ettari di sughereta  

Cento ettari di pascolo e sughereta sono andati in cenere ieri in un vasto rogo che si è sviluppato nelle campagne di Buddusò, a Santa Reparata. Le fiamme si sono propagate rapidamente, spinte dal forte vento di maestrale che ha creato difficoltà anche ai Canadair. Le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Buddusò, coadiuvato dal personale di Sassari e da quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Alà dei Sardi (Super Puma), Anela, Limbara, Farcana e Fenosu (Super Puma). Si è resa necessaria la richiesta del concorso aereo nazionale con l'intervento di 3 Canadair da Ciampino e Olbia. Sul posto sono intervenute quattro squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Alà dei Sardi e Buddusò, due squadre dei volontari di Alà dei Sardi e Buddusò e una squadra dei barracelli di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento, molto complesse, si sono concluse solo nel tardo pomeriggio.

