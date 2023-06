In cenere cento balle di fieno 

Le fiamme hanno avvolto la tensostruttura che custodiva la riserva di foraggio. Cento balle sono finite in cenere. Nella notte tra sabato e domenica un incendio, intorno all’una, si è sviluppato a Su Crabiolu, nelle campagne di Jerzu.

Le cause con ogni probabilità sono da attribuire a un fenomeno di autocombustione. Non sono stati infatti trovati elementi che possano far pensare a un evento doloso. Il rogo ha interessato la tensostruttura, un trattore cingolato e il foraggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei che hanno lavorato tutta la notte e buona parte della giornata di ieri per bonificare l’area interessata. Un lavoro difficile data l’alta temperatura sviluppata dalla combustione del fieno. Danni ancora da quantificare, non si sa se coperti da assicurazione. In prima battuta si era pensato ad un rogo doloso, poi ha preso piede l’ipotesi di una sfortunata concausa di eventi.

