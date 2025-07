In cenere boschi e terreni agricoli 

Pomeriggio di fuoco tra Vallermosa e Siliqua, le fiamme hanno distrutto diversi ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agircoli. Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 14 di ieri, per un rogo partito sulle montagne di Vallermosa, probabile proseguimento dell’incendio di venerdì scorso, che ha devastato le campagne di Villacidro. Le fiamme, spinte dal forte vento, si sono estese in diverse direzioni arrivando a interessare anche il territorio di Villasor. In soccorso sono giunte diverse squadre antincendio della protezione civile e i barracelli di Vallermosa, coordinate dagli agenti del Corpo forestale. Imponente anche il supporto aereo: in volo un Canadair, gli elicotteri delle basi di Pula, Villasalto e Decimomannu. Numerosi agricoltori si sono adoperati con i loro mezzi per creare delle barriere di protezione. «Credo – dice il sindaco Francesco Spiga – che solo con le azioni di prevenzione si possano fronteggiare queste emergenze, evitando danni alle aziende». Intorno alle 16, altri due focolai partiti vicino alla Statale 130. Il fuoco ha bruciato boschi di eucalipti e macchia mediterranea. In campo numerose squadre della protezione civile di Siliqua, Iglesias, Villamassargia, Decimoputzu e Domusnovas, Forestas, i vigili del fuoco di Iglesias e il Corpo forestale di Siliqua.

