In cella più del dovuto, scatta il risarcimento 

Era stato arrestato con l’accusa di aver violentato una connazionale in un'abitazione nel quartiere di Sant'Avendrace, poi completamente prosciolto in udienza preliminare. Per i 104 giorni trascorsi in carcere, Tasaddek Hossain, bengalese di 34 anni, riceverà ora 24.525 euro come risarcimento per l’ingiusta detenzione.

L’arresto

I fatti risalgono alla metà di dicembre di otto anni fa, quando l’allora trentenne era stato arrestato dagli agenti della Squadra volante e, su disposizione del pm di turno, accompagnato in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Secondo l’accusa, la vittima, una 25enne connazionale, era stata obbligata ad avere un rapporto sessuale dal conoscente, mentre il compagno della donna non si trovava nell'appartamento. Era stata lei a chiedere aiuto alle forze dell’ordine e a chiamare il 118. La giovane era poi stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti medici e gli agenti della Questura erano andati a prelevare l’indagato, portandolo in carcere.

La misura cautelare

Il 34enne era finito nel penitenziario di Uta il 19 dicembre 2015, arrestato in quella che era stata ritenuta una flagranza di reato. Tre giorni dopo, il 22 dicembre, il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato gli atti e aveva ordinato la custodia cautelare in carcere. Il 22 giugno 2021 la misura aveva perso efficacia, ma la scarcerazione era stata disposta solo il 5 ottobre. Di fatto, dunque, Hossain – difeso dall’avvocato Fabrizio Rubiu – è stato scarcerato solo 104 giorni dopo.

Il non luogo a procedere

Ma dopo la scarcerazione, la Procura ha disposto che il giovane venisse trasferito in un centro per il rimpatrio, disponendone l’espulsione. Da qui l’avvio della procedura da parte della Prefettura che si è conclusa con il rimpatrio dell’imputato in Bangladesh. Una norma del testo unico in materia di immigrazione, però, stabilisce che se la persona viene rimpatriata prima del rinvio a giudizio, scatta l’improcedibilità dell’azione penale. Di fatto l’imputato ha trascorso nel centro il massimo del periodo consentito, tornando poi in libertà. Ma il solo fatto che fosse stata avviata la procedura di espulsione ha costretto la giudice Ermengarda Ferrarese a pronunciare la sentenza di proscioglimento, senza poterlo processare ed entrare nel merito della violenza sessuale.

L’ingiusta detenzione

Lunedì scorso, la Corte d’appello presieduta dal giudice Massimo Costantino Poddighe (a latere Giovanni Lavena e Alessandro Castello) ha riconosciuto al 34enne bengalese un risarcimento di 24.525,28 euro per ingiusta detenzione, calcolati sui 104 giorni di carcerazione che l’imputato ha patito nonostante fossero scaduti i termini. «Tasaddek Hossain», si legge nell’ordinanza, «è rimasto detenuto senza titolo oltre il termine di perdita di efficacia della misura e non certo per sua colpa, essendo esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria il costante controllo sulla permanenza delle condizioni per il mantenimento della custodia cautelare».

