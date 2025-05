In cella per una rapina commessa due anni fa 

Due erano stati fermati subito dai poliziotti, appena commessa una rapina alla Marina, nel giugno del 2023. Il terzo componente del gruppo che aveva derubato un uomo era fuggito: una volta identificato non è stato più rintracciato. Fino a qualche giorno fa: i Falchi della Squadra Mobile lo hanno riconosciuto in piazza del Carmine, bloccato e accompagnato in carcere perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.

Due anni fa, come ricostruito dagli agenti, un algerino e un cittadino italiano erano stati arrestati dal personale delle volanti per aver rapinato un uomo, portandogli via un portafoglio. Le indagini erano proseguite per risalire all’identità anche di un terzo giovane, scappato subito dopo l’aggressione. Ma grazie ad alcune immagini delle telecamere di sorveglianza e ad altre testimonianze, i poliziotti erano riusciti ad dargli un nome e un cognome, tanto che era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ma il giovane algerino sembrava essere sparito nel nulla. Poi l’occhio esperto dei Falchi della Mobile lo ha notato in piazza del Carmine. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo, identificarlo per poi accompagnarlo nel penitenziario di Uta. (m. v.)

