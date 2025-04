In cella per rapina e lesioni 

Avrebbero trascorso parte della notte assieme in locali della Trexenta. All’alba sulla strada di ritorno in auto a Siurgus Donigala uno dei tre amici si sarebbe fermato: aveva bisogno di una sosta per una sua esigenza fisiologica. Forse per scherzo, forse per altri motivi, la vittima, 39 anni di Mandas, è stata colpita da un colpo di bottiglia di birra alla testa, restando per terra. I suoi stessi amici, si sarebbero poi allontanati con la sua macchina, facendo perdere le loro tracce. Qualche ora dopo, ripresosi dalla botta subita, il giovane ha chiamato i carabinieri, raccontando l’accaduto e facendo scattare le indagini. Sotto accusa sono finiti due disoccupati di Siurgus Donigala, Pietro Mascia 35 anni e Lorenzo Piras, 23 anni entrambi di Siurgus Donigala. Sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata dell’auto e per lesioni aggravate. Il ferito è anche finito in ospedale dove è stato trattenuto in osservazione.

L’arresto

Così è finita la notte brava dei tre amici. Nella mattinata di ieri il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova, ha spedito un rapporto in Procura. In settimana i due indagati, rinchiusi nel carcere di Uta, saranno interrogati dal giudice. L’operazione è stata svolta dai carabinieri della Stazione di Siurgus Donigala, con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia di Dolianova e dei militari di delle Stazioni di Gesico e Suelli.

Le indagini

Le indagini hanno preso avvio sabato mattina, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione del 39enne di Mandas che riferiva di essere stato aggredito e derubato lungo la strada Provinciale 5. I carabinieri hanno ricostruito l’accaduto: la vittima, che aveva trascorso la serata in compagnia dei due arrestati, si era fermata ai bordi della carreggiata.

Proprio in quel frangente i due indagati lo avrebbero aggredito alle spalle. Uno dei due lo avrebbe anche colpito con una bottiglia di birra alla testa, lasciandolo esanime per terra, mentre l’altro si sarebbe rapidamente impossessato della sua autovettura, una Renault Clio, dileguandosi.

Nei prossimi giorni i due indagati saranno accompagnati davanti al giudice per la convalida dell’arresto.

