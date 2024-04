In cella militante di Forza Nuova 

Roma. Si sono aperte le porte del carcere per Fabio Corradetti, militante di Forza Nuova e figlio della compagna di Giuliano Castellino (ex leader del movimento di estrema destra).

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni e quattro mesi per i reati aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi in occasione dei disordini avvenuti al centro di Roma dopo l’assalto alla Cgil. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, rendendola esecutiva. Corradetti è stato accompagnato a Rebibbia. Il 9 ottobre 2021 venne arrestato dalla Digos in via del Corso a margine dei violenti scontri che si verificarono quando manifestanti no vax, staccandosi dalla sit-in in piazza del Popolo, cercarono di avvicinarsi a Palazzo Chigi. Per disperderli le forze dell’ordine azionarono gli idranti. Disordini avvenuti poco dopo l’assalto alla sede della Cgil da parte di manifestanti che si mossero con un corteo.

