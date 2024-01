La sua condanna è l'unica passata in giudicato dopo la pronuncia della Cassazione nel procedimento per la strage di Viareggio che nel 2009 provocò la morte di 32 persone e decine di feriti. Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia, ha varcato l'ingresso del carcere di Rebibbia per costituirsi e scontare 4 anni e due mesi di reclusione.