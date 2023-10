In cella la madre della 16enne picchiata dalla polizia morale 

Teheran. Pressioni, arresti e censure. Il regime degli ayatollah sta cercando in ogni modo di nascondere la verità sul caso della 16enne Armita Geravand, da domenica in coma dopo essere stata picchiata dalla sorveglianza della metropolitana di Teheran dopo un diverbio perché non indossava il velo, obbligatorio nella Repubblica islamica fin dalla sua fondazione. La madre della giovane, Shahin Ahmadi, è stata messa in custodia dopo avere contestato duramente le forze di sicurezza che non le permettevano di entrare nell’ospedale Fajr, nella capitale iraniana, dove è ricoverata la figlia. «Di cosa avete paura? Perché l’ospedale è occupato dalla sicurezza?», ha gridato.

La donna aveva già protestato per non aver potuto controllare i filmati delle telecamere di sicurezza che hanno registrato il momento in cui la figlia è stata colpita, mentre gli attivisti chiedono che vengano pubblicate le registrazioni per intero, sostenendo che quelle trasmesse dai media statali sono state in gran parte censurate. Teheran ha chiesto al portale on-line Faraz Daily di rimuovere un’intervista con il padre di Armita, Ahmad Geravand, in cui l’uomo conferma che l’ospedale è sorvegliato e non è permesso nemmeno a lui di entrare. Un copione simile insomma al caso di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita lo scorso anno dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale sempre perché non portava il velo. Nel frattempo testimoni presenti sulla metropolitana di Teheran hanno confermato che Armita è stata picchiata.

RIPRODUZIONE RISERVATA